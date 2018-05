Lotte van Beek verruilt Team Corendon voor Lotto-Jumbo

In de voorbije twee seizoenen kwam de Zwolse, mede door een zware knieblessure, niet tot aansprekende prestaties. Bij Lotto-Jumbo hoopt ze weer de goede weg in te slaan in de aanloop naar de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang.

"Ik voel dat de wereldtop weer mogelijk is en wil er alles aan doen om dit jaar weer mee te doen met het echte werk. En dat kan natuurlijk alleen maar in een professionele omgeving", aldus Van Beek.

"Voor mij is Team LottoNL-Jumbo één van de meest professionele schaatsploegen op dit moment en ik kijk uit naar de samenwerking met Jac Orie, de overige staf en teamleden."

In 2014 veroverde Van Beek bij de Olympische Spelen in Sochi brons op de 1500 meter en pakte ze goud op de ploegenachtervolging. In datzelfde jaar werd ze tweede op het NK sprint.

Orie

Coach Orie is blij met de komst van Van Beek. "Er zit veel potentie in Lotte, want anders had ze twee jaar geleden niet zulke goede prestaties kunnen leveren. Uit de testen is gebleken dat ze nog een achterstand heeft goed te maken, maar ik ben ervan overtuigd dat we weten waaraan we moeten werken."

"Met Lotte, Sanneke de Neeling en Roxanne van Hemert hebben we nu drie dames en ik verwacht dat ze veel van elkaar gaan profiteren.''

Lotto-Jumbo versterkte zich eerder al met de Fransman Alexis Contin. Marathonschaatser Thom van Beek werd ook vastgelegd, maar die overgang ging niet door nadat hij positief testte op het gebruik van epo.