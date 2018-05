Bergsma spoelt deceptie op 10 kilometer weg bij NK marathon

"Ik heb een lekkere wedstrijd gereden, belangrijk werk voor de ploeg kunnen doen. Met Stroetinga en Simon Schouten worden we hier één en drie, dus ik sta hier met een stuk beter gevoel dan vorige week", zei Bergsma, die zelf als 26e over de finish kwam in Amsterdam, met gevoel voor understatement.

De 29-jarige schaatser zette afgelopen dinsdag bij de NK afstanden in Heerenveen slechts de vierde tijd neer op de 10 kilometer, waardoor hij geen WK-ticket pakte op de afstand waarop hij olympisch en wereldkampioen is.

Het zorgde voor heel veel vraagtekens bij de pupil van Jillert Anema, die zich hardop afvroeg of hij er wel verstandig aan zou doen om vijf dagen later al weer te starten op het NK marathon.

Uiteindelijk besloot Bergsma pas in een laat stadium dat hij zijn titel zou gaan verdedigen. "Ik heb na de NK afstanden eerst een paar dagen helemaal niks gedaan. Even niet aan schaatsen denken, even rustig aan, want ik was toch een beetje vermoeid. Zaterdag heb ik weer geschaatst en na overleg met Jillert besloten om te gaan rijden."

Stress

Daarbij speelde het een grote rol dat de Fries zich nog steeds het meest thuis voelt op de marathon, de discipline waarop hij doorbrak in het topschaatsen.

"Ik heb de laatste tijd heel veel langebaanwedstrijden gereden, met meerdere races in een weekend. Daar komt toch wat meer stress bij kijken, omdat het allemaal heel precies moet. Zo'n weekend vergt daardoor altijd wat meer energie. Een marathon is gewoon lekker om te rijden."

Bergsma denkt dan ook dat de misser op de 10 kilometer bij de NK vooral te wijten was aan het feit dat hij moe was na vier World Cup-weekenden in vijf weken tijd.

"Ik heb ook wat testen gedaan en daaruit bleek dat mijn voorhoofdsholtes een beetje ontstoken zijn. Ik heb daar al weleens eerder last van gehad en ideaal is het niet, maar ik denk dat vermoeidheid de belangrijkste reden voor mijn mindere 10 kilometer was."

Recordaantal

Tijdens het NK van 150 ronden op de Jaap Edenbaan was Bergsma in dienst van zijn ploeg Royal A-ware/Fonterra desondanks regelmatig op kop van het peloton te vinden.

Stroetinga maakte het vervolgens vakkundig af in de sprint van een kopgroep van negen, waardoor de ervaren Fries nu op een recordaantal van zes Nederlandse titels op kunstijs staat.

"Natuurlijk win je het liefst zelf, het is mooi en een eer om in het rood-wit-blauwe pak te rijden. Ik had de titel graag behouden, maar het belangrijkste is dat we met de ploeg gewonnen hebben", aldus Bergsma.

Tenerife

Veel tijd om dat te vieren was er niet, want de stayer vertrekt maandag met een groot deel van zijn team naar Tenerife voor een tiendaags trainingskamp.

"Ik ga daar een blok goed trainen, dat is wel even nodig", stelde Bergsma. "Ik heb de laatste tijd relatief veel kort werk gedaan, dus nu moet ik weer aan mijn basisconditie gaan werken."

De eerstvolgende langebaanwedstrijd die voor hem op de kalender staat is het NK allround (22-24 januari in Heerenveen). Dat is de laatste kans voor Bergsma om zich nog te plaatsen voor het WK allround, maar hij wil pas na 'Tenerife' nadenken over hoe de rest van zijn seizoen eruit zal komen te zien.

"We zullen later beslissen of ik mee ga doen aan het NK allround. We gaan eerst kijken hoe het trainingskamp verloopt en daarna gaan we mijn schema vaststellen."