Kramer gelooft dat hij fysiek een stuk beter is dan vorig jaar

"Ik denk dat mijn basis dit jaar weer is zoals ik zou willen", zei Kramer maandag in Utrecht bij de presentatie van zijn ploeg Lotto-Jumbo.

"Vorig jaar was ik fysiek gewoon niet goed genoeg, maar ik denk dat ik nu zeker beter ben. Dat zie ik in mijn testresultaten, maar buiten dat vind ik het dagelijks gevoel ook heel erg belangrijk. En uit beide put ik vertrouwen."

Video: Kramer gaat voor beter seizoen

Luchtwegen

De zevenvoudig wereldkampioen allround begon vorig jaar door twee operaties aan zijn luchtwegen met een conditionele achterstand aan zijn eerste seizoen in dienst van Lotto-Jumbo.

"Die achterstand hebben we voor een gedeelte recht kunnen trekken, maar voor een gedeelte ook niet", aldus Orie. "Aan het begin van het seizoen werd hij met een tijd van 1.46 Nederlands kampioen op de 1500 meter, maar daarna zag je dat het allemaal 'te dun' was."

Keuzes

Die "hele smalle basis" zorgde er onder meer voor dat Kramer vorig seizoen de 1500 en 10.000 meter bij de WK afstanden oversloeg en ook maar bij drie van de zes wereldbekerweekenden aanwezig was.

De drievoudig olympisch kampioen kon maandag alleen toezeggen dat hij in ieder geval aanwezig zal zijn bij de eerste twee World Cups in Calgary (13-15 november) en Salt Lake City (20-22 november).

"Natuurlijk rijd ik ook liever alle wedstrijden, maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Vorig jaar heb ik ook gedwongen keuzes moeten maken omdat ik anders niet goed genoeg zou zijn op de momenten dat ik goed wilde zijn."

Orie: "We willen de eerste wereldbekercyclus tot en met Salt Lake City afwachten en daarna gaan we kijken welke afslag we nemen. We hebben een plan A en een plan B en na de eerste twee wereldbekers hebben een goed beeld welke route we moeten kiezen."

Dat de eerste twee World Cup-weekenden op snel Noord-Amerikaans ijs worden gehouden, is een extra motivatie voor Kramer om daar in ieder geval naartoe te reizen. "Een wereldrecord zit dan altijd wel in je hoofd, maar je bent ook afhankelijk van de omstandigheden en die heb je niet in de hand."

1500 meter

Die toptijden zijn dan het meest waarschijnlijk op de 5 en wellicht de 10 kilometer, maar Kramer is ook dit seizoen van plan zich weer meer dan in zijn negen jaar bij de TVM-formatie op de 1500 meter te focussen.

"Ik ben vorig jaar een traject ingegaan en dat wil ik de tijd geven. Ik denk dat het niet goed is om halsoverkop terug te vallen op het oude. Als je in het diepe springt, dan moet je het natuurlijk wel een kans geven, dus zal de focus iets minder dan in mijn jaren bij TVM op de 10 kilometer liggen."

Volgens Orie, die 455 testen per jaar uitvoert bij zijn tien schaatsers, tonen de cijfers aan dat Kramer fysiologisch gezien een goede 1500 én 10.000 meter zou moeten kunnen rijden.

"Als ik de cijfers van Sven vergelijk met vorig jaar, dan heeft hij het voor elkaar gekregen om zowel zijn anaerobe (sprintcapaciteit, red.) als zijn aerobe capaciteit (duurvermogen, red.) omhoog te krijgen. Normaal zie je dat het een van beide kanten opgaat, zeker op dit niveau. Maar hij is niet voor niks een grote topper."