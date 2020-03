Schaatsen Nuis pakt World Cup 1.500 meter met baanrecord, ook toptijd op 500 meter Slideshow Infographic Video Kjeld Nuis heeft zondag bij de wereldbekerfinale in Heerenveen voor een zeer fraai einde van zijn seizoen gezorgd. De dertigjarige schaatser won de 1.500 meter in een baanrecord en pakte daarmee ook de eindzege in de World Cup. Tatsuya Shinhama reed de snelste 500 meter ooit in Thialf.