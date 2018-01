Samsung mag producten met Huawei-patent niet meer in China verkopen

Het gaat om patenten die gaan over draadloze communicatie, meldt Chinese zakensite Caixin.

Samsung moet in China direct stoppen met het verkopen van producten die het patent schenden. De rechtbank maakte niet duidelijk welke producten het geschonden patent bevatten.

Huawei klaagde Samsung in 2016 in zowel de VS als China aan om het schenden van zijn patenten. De bedrijven waren al jaren in overleg over het gebruik van patenten, maar Samsung zou die besprekingen steeds hebben uitgesteld.

De Chinese rechtbank stelt Huawei nu in het gelijk omdat Samsung de onderhandelingen "kwaadwillig" zou hebben vertraagd, en "duidelijk schuldig" is. Samsung zegt in een reactie dat het de uitspraak van de rechtbank zal bestuderen en werkt aan een geschikte reactie.