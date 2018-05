Geen 650.000 euro gemeentelijk geld voor kunst Stadhuiskwartier Deventer

In een artikel in de Stentor van maandag 23 februari staat ten onrechte dat er zes ton meer aan kunst wordt besteed dan begroot.



Aan het kunstproject wordt 50.000 euro besteed. Dat is in het kader van de 1%-regeling voor kunst in nieuwbouwprojecten van de gemeente zelf.

Het raamwerk is oorspronkelijk door de architect ontworpen en stond vanaf het begin in de begroting voor 600.000 euro. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten aan de gemeenteraad.