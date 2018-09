Oud-veiligheidsadviseur van Trump hoort vonnis op 18 december

De nationaal veiligheidsadviseur gaf in december 2017 toe dat hij over zijn contacten met de Russische diplomaat Sergey Kislyak valse verklaringen had afgelegd. Dit liet Flynn vorig jaar weten aan speciaal aanklager Robert Mueller, die de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen onderzoekt.

Generaal buiten dienst Flynn verdween in februari 2017 van het politieke toneel. Hij was het eerste (voormalige) lid van de regering Trump dat schuld heeft bekend in het onderzoek van Mueller.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!