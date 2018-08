'Oud-advocaat Trump wil na bekentenis meewerken aan Ruslandonderzoek'

Daniels werd door Cohen vlak voor de presidentsverkiezing van 2016 betaald om te zwijgen over een vermeende affaire die zij met Trump zou hebben gehad.

Ook betaalde hij een voormalig Playboy-model, zodat ze zou zwijgen over de seks die Trump met haar zou hebben gehad. Deze betalingen hadden moeten worden geregistreerd.

De advocaat van Cohen laat aan Amerikaanse media weten dat zijn cliënt speciaal aanklager Mueller "heel graag alles wil vertellen wat hij weet over de mogelijke samenzwering om de Amerikaanse democratie schade toe te brengen tijdens de verkiezingen in 2016". Ook wil Cohen de speciaal aanklager vertellen wat Trump mogelijk wist over Russische hackers.

Cohen impliceerde in zijn bekentenis dat hij de betalingen in opdracht van Trump heeft gedaan, maar noemde de naam van de president niet expliciet.

Witte Huis zwijgt over bekentenis Cohen

Advocaat Davis deed dat naderhand wel. "Vandaag heeft hij onder ede verklaard dat Trump hem de opdracht heeft gegeven om een misdaad te plegen'', aldus Davis. "Waarom zouden die betalingen wel strafbaar zijn voor Cohen, maar niet voor Trump?"

De president zelf zei dinsdag niets over de bekentenis van Cohen. Ook de officiële woordvoerder van het Witte Huis gaf geen commentaar.

Trump blijft roepen dat het 'een heksenjacht' is

Een jury van een federale rechtbank in Virginia heeft de oud-campagneleider van Trump, Paul Manafort dinsdag schuldig bevonden aan belastingontduiking en bankfraude. Het ging grotendeels om zaken die speelden voordat Manafort campagneleider werd.

Hij werd schuldig bevonden aan acht van de achttien aanklachten tegen hem en kan een maximale straf van tachtig jaar cel verwachten.

Trump stelde dinsdag in een reactie dat Manafort een "goede man" is en dat zijn veroordeling niet samenhangt met beschuldigingen van samenzwering met Rusland. "Dit heeft niets met mij te maken", aldus de president.

De zaak tegen Manafort komt wel voort uit de informatie die Mueller in zijn onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft achterhaald. Het was de eerste grote zaak op basis van door Mueller gevonden gegevens die voor een rechtbank diende.

Cohen was jarenlang 'regelaar' voor Trump

Cohen en Manafort zouden in aanmerking kunnen komen voor strafvermindering als zij meewerken aan het Ruslandonderzoek van Mueller.

Cohen was jarenlang de advocaat en adviseur van Trump. Hij stond bovendien te boek als diens loyale 'regelaar'. Zo was hij betrokken bij zaken rondom vastgoed in Moskou tot het ophalen van sponsorgeld voor de campagne.

Als hij besluit een boekje open te doen over Trump, die inmiddels afstand heeft genomen van zijn vertrouweling, dan zou dit de president in moeilijkheden kunnen brengen.

