'In Ruslandonderzoek veroordeelde Nederlander begonnen aan celstraf'

'Gevangene #35255-016' komt naar verwachting op 4 juni weer op vrije voeten bericht CNN woensdag. De nieuwszender heeft gegevens over de Nederlander opgevraagd bij de federale Dienst Justitiële Inrichtingen.

De Nederlandse advocaat is vorige maand in de Verenigde Staten veroordeeld tot 30 dagen cel en een geldboete van omgerekend 16.000 euro. Hij had schuld bekend aan het liegen tegen onderzoekers van speciaal aanklager Robert Mueller, die de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezing onderzoekt.

Hij heeft zich maandag gemeld bij de gevangenis in Allenwood, bericht CNN. Daar zitten behalve de Nederlander nog 1.242 gedetineerden achter de tralies.

Oekraïne

Van der Zwaan gaf toe dat hij loog over zijn contacten met Gates en een 'persoon A'. Dat was naar verluidt een voormalige Russische inlichtingenofficier. Die persoon zou in Oekraïne hebben gewerkt voor het lobbybedrijf van Paul Manafort, de zakenpartner van Gates.

Van der Zwaan hielp de regering van Oekraïne in 2012 bij het opstellen van een rapport waarin de vervolging en veroordeling van de voormalige premier Joelia Timosjenko grotendeels verdedigd werd. De Europese Unie en de Verenigde Staten oordeelden destijds dat het vooral om politiek gemotiveerde aanklachten ging.

Manafort was toen werkzaam als adviseur voor de toenmalige president van Oekraïne. Van der Zwaan werkte op dat moment voor het advocatenkantoor Skadden in Londen, maar in 2017 werd zijn contract beëindigd.

