Adviesbedrijf Trumps advocaat Cohen aan Russische oligarch gelinkt

Het bedrijf Essential Consultants van Cohen werd door Cohen gebruikt om onder meer 130.000 dollar aan zwijggeld (109.000 euro) te betalen aan pornoactrice Stephanie Clifford (artiestennaam: Stormy Daniels), die zegt een affaire met Trump te hebben gehad.

In de periode van vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2016 tot januari 2018 vloeide er ten minste 4,4 miljoen dollar (3,7 mln. euro) door de lege vennootschap.

De zakelijke activiteiten van Cohen worden momenteel onderzocht door federale aanklagers in Manhattan, onder meer vanwege mogelijke bankfraude en schending van de kieswetten.

De informatie over de activiteiten van Essential Consultants werd dinsdag op Twitter geplaatst door de advocaat van Clifford, Michael Avenatti. Dat document van zeven pagina's werd gecontroleerd door The New York Times, dat de meeste van de betalingen in kwestie heeft bevestigd op basis van gesprekken en financiële documenten.

Het is niet duidelijk of de nu onthulde betalingen aan het bedrijf van Cohen legitiem zijn, maar volgens Avenatti schonden ze mogelijk bankwetten. The New York Times schrijft dat de transacties op z'n minst niet stroken met de aard van het bedrijf, zoals die door Cohen is omschreven.

Investeringsbedrijf

Cohen ontving vorig jaar betalingen met een totale waarde van ongeveer 500.000 dollar (422.000 euro) van Columbus Nova, een investeringsbedrijf uit New York. De grootste cliënt van die onderneming is een bedrijf van Viktor Vekselberg, een Russische oligarch. De Amerikaanse topman van Columbus Nova is een neef van Vekselberg.

De Rus staat aan het hoofd van de Renova Groep, een Russisch conglomeraat dat actief is op onder meer de energiemarkt. De zakenman, die nauwe banden met het Kremlin onderhoudt, is een van de zeven oligarchen die in april werden getroffen door Amerikaanse sancties voor de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

Volgens Columbus Nova waren de betalingen aan Cohen advieskosten, die niks met Vekselberg te maken hadden.

Lobby

De advocaat van Trump kreeg ook honderdduizenden dollars toegeschoven door verschillende bedrijven die actief lobbyen bij de regering van Trump. Een van de ondernemingen, de Zwitserse farmaceut Novartis, besteedde vorig jaar meer dan 10 miljoen dollar (8,4 miljoen euro) aan lobbyen in Washington en de topman was begin dit jaar één van de vijftien genodigden voor een diner met Trump op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

Een ander bedrijf dat betalingen aan Essential Consultants deed, Korea Aerospace Industries, is samen met het Amerikaanse bedrijf Lockheed Martin in de running voor een lucratief contract met de Amerikaanse luchtmacht, dat naar verwachting nog dit jaar zal worden toegekend.