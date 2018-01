'Bannon moet getuigen in Ruslandonderzoek VS'

Bannon was werkzaam onder president Donald Trump als 'hoofd strategie'. Hij moest zijn functie opgeven nadat John Kelly was aangetreden in het Witte Huis als nieuwe stafchef. Daarna keerde Bannon terug naar het mede door hem opgerichte Breitbart News.

Ook bij de conservatieve nieuwswebsite is hij inmiddels afgetreden.

In het onderzoek van Mueller wordt bekeken in welke mate Rusland zich heeft bemoeid met de door Trump gewonnen presidentsverkiezingen in 2016.

Bannon moet getuigen tegenover een hoge jury in het onderzoek naar mogelijke banden tussen het campagneteam van Trump en Russische functionarissen, zo meldt een bron aan de New York Times. Bannon was zelf onderdeel van het team van Trump.

Volgens de Amerikaanse krant is het de eerste keer dat Mueller een dagvaarding voor de hoge jury gebruikt om informatie te krijgen van iemand die zo dicht bij Trump stond. Het kan echter ook een tactische zet zijn om Bannon aan het praten te krijgen zonder dat hij voor de jury moet getuigen.

Flynn

Eerder bekende George Papadopoulos, die als adviseur aan de Trump-campagne verbonden was, dat hij heeft gelogen tegen de FBI over contacten die hij met Russen. Michael Flynn, die als Nationale Veiligheidsadviseur diende onder Trump, heeft inmiddels ook aan Mueller bekend dat hij loog tegen de FBI over contacten met de Russische ambassadeur Sergei Kislyak.

Trump heeft bij herhaling gezegd dat er geen samenwerking is geweest tussen zijn campagne en de Russen. Hij noemt het 'de grootste heksenjacht ooit'.

Topadviseur

Bannon wordt gezien als een van de architecten van het presidentschap van Trump en een van de drijvende krachten achter veel van zijn omstreden beleidspunten. Tot half augustus was Bannon een van de topadviseurs van Trump.

De 64-jarige Bannon uit in het boek 'Fire and Fury', over de gang van zaken onder Trump in het Witte Huis, felle kritiek op de werkwijze van Trump. Ook noemde hij de ontmoeting van de zoon en schoonzoon van Trump met Russen in de Trump Tower in juni van 2016 "hoogverraad".

Op 20 januari is Trump precies een jaar president van de Verenigde Staten.