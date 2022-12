Inklimmer overleden na val tussen vrachtwagen en schip in Hoek van Holland

Het is, zo ver bekend, de eerste keer dat een inklimmer in de Rotterdamse haven de dood vindt. In 2019 kreeg een zwangere vrouw een miskraam een dag nadat zij met 20 andere Afghanen werd ontdekt in de verborgen ruimte van een vrachtwagen. Dat gebeurde vlak voordat de truck in Hoek van Holland de ferry op reed.