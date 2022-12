Nationaal Vuurwerk op Erasmusbrug gaat vooralsnog door: ‘Het wordt spannend’

Het KNMI voorspelt voor morgen harde wind in het hele land. Voor het noordwesten van het land geldt morgenavond zelfs code geel, omdat het er stormachtig kan gaan waaien. Ook in Zuid-Holland wordt stevige wind voorspeld, voor de gemeente Den Haag al reden om de geplande vuurwerkshow bij de Hofvijver daar af te blazen.

Maar ook het doorgaan van het grote vuurwerk in Rotterdam is onzeker. Burgemeester Aboutaleb laat via zijn woordvoerder weten dat er nu nog geen beslissing is genomen. Mogelijk gebeurt dat pas zaterdag. "Het kan natuurlijk ook nog meevallen. We houden contact met de relevante diensten, zoals de DCMR."