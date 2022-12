Auto met blauw zwaailicht erop in beslag genomen

De politie kwam de auto op het spoor na een melding van een automobilist op de A29, die het nummerbord van de wagen noteerde en doorgaf. De automobilist reed met blauwe lichten en een politiesirene over de snelweg.

Hij reed zo gevaarlijk dat hij volgens de melder geen politieagent in een burgerauto kon zijn. Zo reed hij over de vluchtstrook en verdrijvingsvlakken en haalde met hoge snelheid rechts in.