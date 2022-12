Opnieuw automobilist verdacht van rijden onder invloed op Groene Kruisweg

Daarbij raakte de voorkant van zijn voertuig beschadigd. Ook de achterkant van een bestelbus liep schade op. De personen die in de bestelbus zaten hebben last van hun nek, zegt een politiewoordvoerder. "Maar er is geen sprake van ernstig letsel.''

De kop-staartbotsing vond iets na 13.00 uur plaats. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of de aangehouden man de botsing veroorzaakte. Volgens de woordvoerder is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen.