Ewout Genemans loopt in nieuw ‘Bureau’-seizoen mee met Rotterdamse agenten

In de 'Bureau'-serie volgt Ewout Genemans politiemensen op de voet tijdens hun werk. In Rotterdam zal hij dat doen vanaf de bureaus Zuidplein, Centrum en Delfshaven. Eerder liep de televisiemaker mee met agenten in Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Arnhem.

Vanwege het succes van het RTL-programma is besloten er een nieuw seizoen aan vast te plakken. "Ik ben benieuwd wat we allemaal gaan meemaken met de agenten in deze mooie stad", zegt Genemans tegen zijn volgers op Instagram.

Ook de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke is blij. "Dit is een geweldige manier om de kijker mee te nemen in een deel van het werk dat we iedere dag verzetten, in een stad die geen minuut hetzelfde is." Volgens hem is de komst van Genemans 'een mooie kans om een inkijkje te geven in het veelzijdige werk' van de Rotterdamse politieagenten.