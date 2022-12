Leuk alternatief voor de nieuwjaarsduik: in je bikini of zwembroek naar de schaatsbaan

Bij de Schaatsbaan Rotterdam kun je op Nieuwjaarsdag in zwembroek of bikini het nieuwe jaar inluiden door schaars gekleed een rondje over de 400 meterbaan te schaatsen. "We dachten: een leuk alternatief voor als je de nieuwjaarsduik in zee te ver vindt", zegt Tijs Nederlof van de Schaatsbaan Rotterdam.

Volgens Nederlof bedachten collega's het nieuwjaarsevenement 'KOud en Nieuw' als tegenhanger van de duik in zee bij Scheveningen. De bedoeling is om met alle bezoekers op 1 januari 11.00 uur tegelijk het ijs op te gaan. Er is plek voor tussen de honderd en tweehonderd schaatsers. Dringen voor plekje op het ijs Wie dan een plekje op het ijs wil, moet wel bijtijds boeken, zegt Nederlof. "De afgelopen dagen waren de kaartjes meestal uitverkocht. Als je bij wijze van spreken om 20.00 uur 's avonds wilt schaatsen, moet je wel een paar uur vooraf reserveren. Anders is de kans groot dat we vol zitten." De schaatsbaan organiseert KOud en Nieuw samen met Man met Bril Koffie, een Rotterdamse koffiebrander. Voor de duik kunnen de deelnemers een oliebol eten en een kop koffie drinken. Daarna kunnen ze stamppot krijgen om weer op te warmen. De temperatuur op de baan zal net boven het vriespunt liggen, verwacht Nederlof. "Ik verwacht zo rond de 1 of 2 graden." Wie tijdens de rit warm wil blijven, moet dus hard schaatsen!

