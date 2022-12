24-jarige Rotterdammer aangehouden na schietincident in Rotterdam-IJsselmonde

De politie is een grootschalig onderzoek gestart naar de schietpartij die dinsdag plaatsvond op de Huniadijk in Rotterdam-IJsselmonde. Een 25-jarige Rotterdammer raakte daarbij zwaargewond. Een 24-jarige man uit dezelfde woonplaats is aangehouden.

Getuigen hoorden rond 18.15 uur geschreeuw en zagen een auto met hoge snelheid wegrijden. Kort daarna werd in het ziekenhuis een zwaargewonde man binnengebracht. Volgens de politie verkeert het slachtoffer in levensgevaar. De politie rukte daarna groots uit naar een woning aan de Huniadijk. Agenten omsingelden de woning, tot een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies arriveerde. Zwaarbewapende agenten vielen daarna de woning binnen, maar daar werd niemand aangetroffen. Wel is de woning aangemerkt als plaats delict en zijn er twee auto's in beslag genomen voor onderzoek. Grootschalig onderzoek Woensdag werd bekend dat de politie een Rotterdammer (24) heeft aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij het schietincident. Zijn rol wordt op dit moment nog onderzocht. De politie is een grootschalig onderzoek gestart naar het incident. Een team bestaande uit twintig rechercheurs doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

