Lansingerland krijgt mogelijk alsnog miljoenen vanwege uitbreiding Airport

De Raad van State heeft woensdag een streep gezet door een besluit van de minister, die vond dat hij die schadevergoeding niet hoeft te betalen. Dat besluit is niet goed gemotiveerd, stelt de Raad van State. De minister heeft twee keuzes: of hij komt met betere argumenten, of hij betaalt de schadevergoeding alsnog.

De zaak draait rond plannen van PG Vastgoed, dat in 2008 een perceel aan de Bergweg-Zuid in Bergschenhoek kocht. Het bedrijf wilde het oude verpleeghuis op die plek slopen en er een ggz-instelling laten bouwen. Maar twee jaar later nam het ministerie een nieuw luchtvaartbesluit, waarin Rotterdam The Hague Airport meer ruimte kreeg om te vliegen, en het perceel in een gebied kwam te liggen waar dusdanig veel geluidsoverlast is dat er niet meer gebouwd mag worden. Toen dat duidelijk werd, was het oude verpleeghuis al gesloopt.