Automobilist die man, vrouw en meisje (7) doodreed, verkeerde onder invloed

De Haagse automobilist die op Tweede Kerstdag betrokken was bij het fatale ongeval op de Groene Kruisweg in Rotterdam verkeerde onder invloed. Bij het drama kwamen een meisje van 7, een vrouw van 35 (beiden uit Spijkenisse) en een 36-jarige man uit Helmond om het leven.

De slachtoffers zaten allen in dezelfde auto. Hun Toyota werd op het verkeersplein bij de A15 met hoge snelheid geraakt om daarna op zijn kant in het gras te belanden. Van de auto was niet veel over. De Volkswagen Polo van de 28-jarige Hagenaar raakte door de klap zijn volledige voorkant kwijt.

De bestuurder, de enige overlevende van het ongeval, werd met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie verkeerde hij ten tijde van het ongeval onder invloed. Het is niet bekend of de man verdovende middelen of alcohol had gebruikt. Hoe hij er aan toe is, is niet duidelijk.

Bloemen op plek van ongeval

Op het verkeersplein is dinsdagochtend niet meer veel te zien van het drama dat zich op de vroege ochtend van Tweede Kerstdag heeft afgespeeld. Bij de oprit naar de A15 richting Den Haag en de Europoort is het gras omgeploegd. Op de plek van het ongeluk zijn bloemetjes geplant.

Verkeersexperts van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Wie uit welke richting kwam en of er iemand door rood is gereden, is nog niet duidelijk.

Ook in Oss vond tijdens de kerstdagen een dramatisch verkeersongeval plaats. Een jongen van 14 kwam om het leven, twee andere kinderen uit het gezin (12 en acht jaar) raakten gewond. De auto waarin zij zaten werd aangereden door een achttienjarige automobilist uit Megen.