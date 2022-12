Dode vrouw gevonden in woning Rotterdam-Zuid na melding schietpartij

De politie doet groot onderzoek bij een woning aan de Treek in Rotterdam-Zuid. Na een melding van een schietpartij is in de woning een dode vrouw gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie is nog onduidelijk of er daadwerkelijk is geschoten.

Op dit moment doet de politie onderzoek naar wat er is gebeurd en of er mogelijk sprake is geweest van een misdrijf. Alle scenario's staan nog open, aldus de politie. Buren zeggen geen schoten te hebben gehoord. Een woordvoerder wil niet zeggen hoe de melding over de schietpartij binnenkwam. Opeens zwaailichten in de straat "Ik heb niets gehoord. Opeens zag ik de zwaailichten in de straat. Maar ja, de televisie staat aan en je hoort de hele tijd vuurwerk. Dus misschien valt het ook niet op", zegt een buurvrouw, terwijl zij ziet hoe de forensische opsporing een witte tent neerzet in de kleine tuin voor de rijtjeswoning in de wijk Vreewijk. Het is duidelijk dat de politie uitgebreid naar de sporen in de woning kijkt. "Het is diep triest voor de kinderen, hoe hun moeder ook om het leven is gekomen", zegt de buurvrouw. Ook andere buren leven mee met de kinderen. De overleden vrouw zou een groot gezin met vijf kinderen hebben. De oudste al volwassen, de jongste nog maar een paar jaar oud. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook deze premium verhalen van onze partner Pieter krijgt zijn zieke Russische vrouw niet naar Nederland

