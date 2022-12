Ongeval tussen twee auto’s zorgt voor ravage

De hulpdiensten kregen rond 23.30 uur een melding van een ongeval in Rotterdam. Eenmaal ter plaatse bleek er vooral veel blikschade te zijn. Een van de automobilisten is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De vier voertuigen waren zo beschadigd dat een berger de auto's heeft weggesleept. Daardoor was de weg enige tijd afgesloten.