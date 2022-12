Het ABN AMRO-gebouw aan de Coolsingel mag niet verminkt worden

Afgelopen week maakte Provast bekend aan de slag te gaan met een renovatie van het ABN AMRO-gebouw aan de Coolsingel. Het nieuwe ontwerp is een grondige verminking van het gebouw. Het doet alle unieke aspecten van het ontwerp van Rob van Erk teniet. Laten we dit voorkomen.

Het unieke gebouw bestaat uit twee delen: de voorkant aan de Coolsingel werd in 1957 voltooid. De 97-meter hoge postmoderne toren werd in 1993 gebouwd. Het oorspronkelijke gebouw van zeven verdiepingen bevat een even hoge atriumhal. De absolute blikvanger is de trapvormige glasgevel, die gestaffeld naar het hoogste punt leidt. De straatkant aan de Aert van Nesstraat is ogenschijnlijk sober met grijsrood natuursteen, maar biedt op de top praal met ronde, medaillonvormige ramen die verwijzen naar het oorspronkelijke ontwerp. Werkelijk een briljante vondst.