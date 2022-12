Man (30) in buik gestoken bij opstootje in Schiedamse kroeg, leeftijdsgenoot opgepakt

Een opstootje in een kroeg aan de Hoogstraat in Schiedam is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgelopen op een steekpartij.

Een dertigjarige Schiedammer werd in de buik gestoken en is naar het ziekenhuis vervoerd. Politieagenten pakten zaterdagmiddag een verdachte op. Het gaat om een eveneens dertigjarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit vast en wordt verhoord. Het incident vond plaats rond 4.15 uur in het Schiedamse uitgaanshart. Volgens de politie was het slachtoffer aanspreekbaar en lijkt het letsel mee te vallen.

Ganzen: plaagdier of prima alternatief voor de kerstkalkoen? ‘Mooier vlees kun je niet krijgen’

