Rotterdammer (71) wordt beroofd, krijgt hartaanval en overlijdt

De 71-jarige Rotterdammer die afgelopen september op straat werd beroofd, een hartaanval kreeg en overleed, zou zonder de stress van die 'laffe beroving' nog hebben geleefd. Dat betoogt justitie.

Het drama voltrok zich op 17 september nabij winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam-IJsselmonde. Rond 15.30 uur pinde het slachtoffer geld, waarna hij plots oog in oog kwam te staan met een 41-jarige vrouw. Ze trok een vleesmes en eiste onder meer het geld van de Rotterdammer op.

Die liet het daar niet bij zitten, zette de achtervolging in en pakte zijn eigendommen weer terug. Niet veel later kreeg de man een hartinfarct en zakte hij in elkaar. Een dag later overleed hij.

Verdachten zijn vriendinnen

Deze week stond de dief, iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats, voor het eerst tegenover de rechter voor de inleidende zitting. Ook haar vermeende handlanger, een 47-jarige vrouw die eveneens geen vast adres heeft, moest verschijnen.

Laatstgenoemde ontkende voor haar vriendin op de uitkijk te hebben gestaan. Advocaat Sarah Kuijpers: "Op camerabeelden is te zien dat ze daar samen aankomen, even praten en dan allebei hun eigen weg gaan. Ze wist niet dat de medeverdachte iemand zou overvallen. Ook toen tussen de vriendin en het slachtoffer een worsteling gaande was, deed mijn cliënt niets."

'Zwak hart'

Verder betoogde Kuijpers dat het maar de vraag is in hoeverre het hartinfarct 'toe te rekenen is aan het geweld van de medeverdachte'. Ze wees bijvoorbeeld op het 'zwakke hart' van de Rotterdammer. De aanklager stelde op haar beurt dat meneer zonder de stress van de 'laffe beroving' nog had geleefd.

Kuijpers deed het verzoek om de vrouw haar proces in vrijheid te laten afwachten en daar ging de rechter in mee. Wel legde die haar een meldplicht op.

De andere verdachte blijft achter de tralies tot de inhoudelijke behandeling van de zaak op 28 februari.