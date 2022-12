Bedelaars steeds vaker beboet, stijging van meer dan 60 procent

Sinds 2013 geldt een bedelverbod in Rotterdam. In vier jaar, van 2018 tot en met 2021, zijn er in totaal bijna 1300 boetes opgelegd aan bedelaars. Vanaf januari tot en met oktober 2022 gaat het echter alleen al om 530 boetes. "Op grond van artikel 2:65 APV Rotterdam wordt overlast van bedelen op straat aangepakt", aldus het burgemeester en wethouders in de schriftelijke reactie. De gemeente heeft nu zo'n 80 bedelaars in Rotterdam in beeld.