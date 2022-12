Dierenpolitie waarschuwt kattenbaasjes: drie katten overleden in twee weken in Rotterdam-Zuidwijk

In de Rotterdamse buurt Kampen in Zuidwijk zijn in de afgelopen twee weken drie katten overleden. Dat meldt de Dierenpolitie. Alle drie de katten kwamen ziek thuis nadat ze buiten waren geweest. De beestjes hadden ongeveer dezelfde symptomen: ze mauwden van de pijn, hijgden, kwijlden en waren wankel op hun pootjes. De Dierenpolitie waarschuwt alle kattenbaasjes in de omgeving en vraagt iedereen met informatie zich te melden.

