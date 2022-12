Politie ontdekt stalen buisje met explosief in studentenflat in Prinsenland: ‘Lag er al 24 uur’

In een studentenflat aan de Jan Bijloostraat in Prinsenland heeft de politie vrijdagochtend een stalen buisje met daarin een onontploft explosief aangetroffen. De agenten stuitten op het buisje toen zij in de flat onderzoek deden nadat er eerder in de nacht, rond 3.15 uur, vuurwerk was ontploft in de portiek.

"De agenten troffen een stalen buisje aan met daarin flitspoeder, wat zij herkenden als een mogelijk explosief", legt een politiewoordvoerder uit. Een dag eerder zagen andere agenten het buisje ook toen ze op een andere melding afgingen. Zij merkten alleen niet op dat het om een explosief ging. Vanwege het gevaar van het explosief is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie toch ter plekke gekomen. Na onderzoek constateerden zij dat het inderdaad om een explosief ging en hebben deze rond 6.00 uur meegenomen om het onschadelijk te maken. Weggerend Door de vuurwerk ontploffing zijn er meerdere ramen van de studentenflat gesneuveld. Er zijn geen woningen ontruimd en niemand raakte gewond. Er zou na het afsteken van het vuurwerk één persoon zijn weggerend, aldus de politie.



Er is niemand aangehouden. De politie doet onderzoek.

Ganzen: plaagdier of prima alternatief voor de kerstkalkoen? ‘Mooier vlees kun je niet krijgen’

