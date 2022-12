Politie vindt vuurwapens en explosieven in woning in Spijkenisse na anonieme tip

De politie heeft donderdagavond na een anonieme tip meerdere vuurwapens en explosieven in een woning aan de Beethovenstraat in Spijkenisse gevonden. Daarnaast werden in een bedrijfspand materialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden in een hennepkwekerij. Een 43-jarige man is voor beide zaken aangehouden.

De politie kwam in actie na een anonieme tip over de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen in een woning aan de Beethovenstraat. Na de vondst van de wapens en de explosieven zijn het Team Explosieven Verkenning (TEV) en de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld. De verdachte die werd aangehouden, kon worden gelinkt aan het bedrijfspand. Daar werden de spullen voor een mogelijke hennepkwekerij in beslag genomen en vernietigd.

