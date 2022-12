Meer ‘politiehonden’ op straat door weggeefactie van Rotterdamse agenten

Agenten delen sinds deze week gratis reflecterende politiehalsbanden uit aan hondenbezitters en die weggeefactie is een groot succes. De halsbanden vliegen als warme broodjes over de denkbeeldige toonbank. Binnen een dag waren alle 240 beschikbare politiebanden al aan geïnteresseerde hondenbezitters gegeven.

De gele politiehalsbanden vallen in ieder geval goed in de smaak bij hondenbezitters, die via sociale media foto's van hun huisdier met de band om naar de politie sturen. Overigens kunnen mensen met een hond nog altijd een halsband aanvragen. Die wordt dan in januari afgeleverd door agenten, zegt de politie.