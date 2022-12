Politie krijgt 50.000 euro boete voor gebruik privacy-schendende camera-auto’s

In het coronajaar 2020 zijn door de gemeente Rotterdam en de politie twee auto's ingezet die waren uitgerust met 360 gradencamera's. Hiermee kon gecontroleerd worden of mensen wel 1,5 meter afstand van elkaar hielden. Zelfs bij een hogere snelheid konden de camera's scherpe beelden maken, waarop personen in detail geïdentificeerd konden worden. In een meldkamer werden de verzamelde beelden bekeken, opgeslagen en eventueel doorgestuurd naar andere politielocaties.