Vrouw loopt verwondingen op nadat automobilist haar op zebrapad aanrijdt

De vrouw is zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Ze werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De President Rooseveltweg was vanwege de aanrijding tijdelijk afgesloten.



Niet alle automobilisten konden woensdagavond het geduld opbrengen om even te wachten of om te rijden. Zij namen het fietspad of de berm om het incident voorbij te rijden.