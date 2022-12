Anderhalf jaar celstraf geëist tegen Rotterdammer vanwege mensensmokkel

Justitie heeft dinsdag in de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 18 maanden tegen een 39-jarige Rotterdammer geëist. De man wordt verdacht van mensensmokkel en het illegaal laten rijden van 22 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die niet in Nederland mogen werken.

De Arbeidsinspectie betrapte de Rotterdammer op zijn illegale praktijken tijdens een controle in 2019 en 2020 van een transportbedrijf waarvan hij de directeur is. Dat bedrijf kreeg daarvoor een boete. Volgens het Openbaar Ministerie beschikte de Rotterdammer niet over de benodigde vergunningen om de buitenlandse chauffeurs in Nederland te laten werken. Ook stonden de namen van de 22 chauffeurs niet op de loonaangiften over 2019. Hij ontdook de verplichte loonheffingen en werkgeverslasten en betaalde ze zwart uit. Het gaat volgens justitie om een transportbedrijf met grote en bekende bedrijven als klant.



