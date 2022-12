Raadsleden van CDA, GroenLinks en Leefbaar Rotterdam genomineerd voor titel ‘beste politicus’

René Segers-Hoogendoorn (CDA), Mina Morkoç (GroenLinks) en Simon Ceulemans (Leefbaar Rotterdam) zijn de genomineerden voor de titel 'Beste politicus van het jaar' in Rotterdam.

Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Rotterdams raadslid. Segers-Hoogendoorn was de afgelopen vier jaar al raadslid, dreigde na de gemeenteraadsverkiezingen in maart uit de raad te verdwijnen, maar kreeg toch opnieuw een plek. Hij beet zich vast in het dossier Rotterdam Airport en nam het initiatief voor een raadsbreed woonakkoord.

Morkoç is juist nieuw in de raad. Na de verkiezingen in maart was ze één van de jonge, nieuwe raadsleden. Volgens de jury slaat ze knap een brug tussen jongeren en de politiek, in een tijd waarin de lokale politiek voor veel jongeren juist ver weg lijkt. Morkoç probeert daar zowel in de debatten als op sociale media iets aan te doen.

Leefbaar Rotterdam-raadslid Ceulemans is ook nieuw in de raad, maar was achter de schermen al langer politiek actief, zowel voor Leefbaar als voor de landelijke partij JA21. In debatten over asiel en daklozen vertolkt hij het onversneden Leefbaar-geluid op een sterke en intelligente manier, met indrukwekkende feitenkennis en met respect voor zijn opponenten, ondanks de soms grote inhoudelijke verschillen.

De prijs voor het beste raadslid is een jaarlijks initiatief van de Rotterdamse politieke pers en het Periklesinstituut, mede mogelijk gemaakt door LOKAAL en debatpodium Arminius. Vorig jaar won Tjalling Vonk (ChristenUnie) de prijs. Eerdere winnaars waren onder meer Vincent Karremans, Nourdin El Ouali en Hugo de Jonge. De uitreiking vindt plaats op 17 januari in Arminius.