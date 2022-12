Douane vindt lading cocaïne ter waarde van 5 miljoen euro tussen druiven

De douane heeft in de nacht van maandag op dinsdag tijdens een controle in de Rotterdamse haven 70 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met druiven. De straatwaarde wordt geschat op 5 miljoen euro, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

De drugs zaten verstopt tussen de trossen druiven. De container was afkomstig uit Peru en was bestemd voor een bedrijf in Ridderkerk. Het bedrijf heeft volgens het OM vermoedelijk niets met de smokkel te maken.



De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen zeehavenpolitie, douane, FIOD en het Openbaar Ministerie, gaat de zaak verder onderzoeken.

