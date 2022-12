Rotterdammer steelt auto van bestuurder die voertuig laat draaien terwijl hij eten haalt

Een automobilist denkt voortaan wel twee keer na voor hij zijn auto laat draaien en zelf wegloopt. De eigenaar had zijn voertuig maandagnacht op de Beijerlandselaan in Rotterdam geparkeerd en was uitgestapt om eten te halen. Toen hij terugkwam, was zijn auto verdwenen.

De automobilist waarschuwde direct de politie. Agenten zagen korte tijd later het voertuig door het centrum rijden. Op de Nieuwe Binnenweg konden zij de bestuurder aanhouden. Een 28-jarige Rotterdammer was achter het stuur gekropen toen de eigenaar was weggelopen. De man is aangehouden voor diefstal en heling. Ook reed hij zonder rijbewijs en was hij onder invloed van alcohol. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Geen geld thuis voor een kerstcadeautje? De Wensboom laat dromen toch in vervulling gaan

Onderdelen van luxe auto’s uit heel Europa staan in dit dorpje voor onderhoud: ‘Wat wij doen is uniek’

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen