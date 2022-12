Vanaf begin januari 100 extra Oekraïense vluchtelingen in verbouwde opvangplek

De oorspronkelijke planning was dat er deze maand al ruimte zou zijn voor een groot aantal extra vluchtelingen, maar omdat de Oekraïners die op dit moment worden gehuisvest graag voor zichzelf en elkaar koken, is de aanpassing van de keuken in deze klus meegenomen. Hiermee zit het complex nu wél aan zijn maximumcapaciteit.

Capelse gezinnen die zelf hun deur gastvrij hebben opengezet voor vluchtelingen is gevraagd of zij dat ook in 2023 willen doen. Zeker omdat, als 'Rivium' straks vol is, de mogelijkheid bestaat dat voor hen elders in het land een plek moet worden gevonden. Om die reden maakt een aantal vluchtelingen de komende tijd de overstap van particuliere opvang naar de gemeentelijke voorziening.