International Film Festival Rotterdam opent met de Noorse film ‘Munch’

Munch is een essay van Henrik Martin Dahlsbakkens over het leven en de kunst van Edvard Munch. Het IFFR noemt de film 'een indrukwekkende mix van klassieke cinema en vormexperiment'. De afsluitende film, All India Rank, volgt het verhaal van de zeventienjarige Vivek uit India, die door zijn vader naar het Indian Institutes of Technology (IIT) wordt gestuurd. 'Met een scherp oog komt Grover, zelf een IIT-afgestudeerde, neer op de onderdrukking van de middenklasse in India, de corruptie en het chronische onvermogen om te communiceren', beschrijft het IFFR.