Man (24) overleden nadat vuurwerk in gezicht ontploft, twee aanhoudingen

Een 24-jarige man is zaterdagavond rond 23.45 uur zwaargewond geraakt nadat er zwaar vuurwerk in zijn gezicht ontplofte. Het slachtoffer is op straat gereanimeerd en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde tijdens een verjaardagsfeest in de Boerhaavestraat in Ridderkerk. Volgens getuigen is het slachtoffer eerst gereanimeerd door een huisarts uit diezelfde straat, tot de hulpdiensten het overnamen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, maar de hulp mocht niet meer baten.

Toen de hulpdiensten arriveerden, stond een 29-jarige betrokkene uit Alblasserdam nog bij het slachtoffer. Hij zou familie zijn van het slachtoffer, volgens buurtbewoners. Agenten hielden hem aan vanwege afsteken van het vuurwerk. Daarnaast had hij nog twee stukken zwaar vuurwerk in bezit. Dit is in beslag genomen.

Ook heeft de politie de vader van het slachtoffer, een 62-jarige man uit Ridderkerk aangehouden, voor het belemmeren van de hulpdiensten. De man zou zorgverlener zijn en wilde zijn zoon redden maar moest op afstand gehouden worden door de hulpdiensten.

De drie mannen waren volgens buurtbewoners op het feest aanwezig. Beide verdachten zijn niet veel later weer heengezonden. Ze zijn nog wel verdachte. De Boerhaavestraat is een kindvriendelijke nieuwbouwwijk in Ridderkerk. Op straat liggen nog restanten vuurwerk.

Volgens de politie is de impact van het incident groot op alle betrokkenen. De recherche onderzoekt wat er precies gebeurd is. Er is al met getuigen gesproken, maar filmpjes van het afsteken van vuurwerk zijn ook heel belangrijk, laat de politie weten.

De politie maakt zich grote zorgen over illegaal en zwaar vuurwerk, dat meer dan voorheen het hele jaar door voor slachtoffers zorgt. "Zelfs tienjarige jochies steken cobra's af. Levensgevaarlijk.''