Orgel Joke met spoed opgenomen in het ziekenhuis

Internetberoemdheid Joke Meijer (73), beter bekend als Orgel Joke, is gisteravond met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze is meteen geholpen aan een inwendige bloeding rond haar bekken en maakt voorlopig geen muziek meer.

Dat melden haar zoons Jeffrey en Richard vandaag op Instagram. 'Een paar dagen had ze al veel last van veel spontane, grote blauwe plekken en dit verergerde gisteren met veel pijn in de buik', schrijven ze bij een foto van een infuus. 'Oorzaak is een zeldzaam probleem met het stollingsmechanisme van het lichaam, dat interne bloedingen veroorzaakt.'

Het gaat naar omstandigheden goed met Joke, vandaag moet na onderzoek meer duidelijk worden. 'Met daarbij een plan voor herstel. Voorlopig zal Joke dus geen liedjes spelen, waar ze zoveel plezier aan beleeft.'

De muzikant uit Vlaardingen is in elk geval 'in goede handen van het ziekenhuispersoneel', aldus haar zoons. 'We hopen dat ze snel weer opknapt.'

Orgel Joke groeide in coronatijd uit tot een hit op Instagram, waar ze vanuit huis dagelijks haar tienduizenden volgers vermaakte met orgelversies van bekende liedjes. Het leverde haar in 2020 een Best Social Award op.

De video's waren een idee van haar jongste zoon. Longpatiënt Joke had net haar man verloren toen ze vanwege corona het advies kreeg binnen te blijven, terwijl ze juist behoefte had aan contact. Op deze manier had ze iets om handen én maakte ze andere mensen blij.

Vandaag de dag heeft ze ruim 40.000 volgers en maakt ze nog altijd muziek, ook buitenhuis. Onlangs trad ze op in de Ziggo Dome bij het afscheidsconcert van de Dolly Dots.