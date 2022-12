In Rotterdam-Zuid komen 44 flexwoningen voor studenten en kleine gezinnen

Er zijn drie verschillende type woningen. Allereerst is er de Junior woning, een appartement met een oppervlakte van ongeveer 20 vierkante meter die speciaal geschikt is voor studenten. De kale huur per maand is ongeveer 700 euro, exclusief servicekosten. De classic woning van ongeveer 40 vierkante meter is geschikt voor een- of tweepersoonshuishoudens, hierbij ligt de huur rond de 770 euro. Voor kleine gezinnen is de ruimte 63 vierkante meter en de kale huur ook rond de 770 euro. De prijzen kunnen overigens nog hoger uitvallen door de oplopende inflatie.