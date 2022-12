Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands-Midden gaat het om drie vaten met een inhoud van duizend liter. Een voorbijganger had een vat gevonden en de hulpdiensten ingeschakeld. De vaten zijn verspreid aangetroffen over een gebied van 2,5 kilometer. In een van de vaten is een 'zeepachtige substantie' aangetroffen.