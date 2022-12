Schaatsbaan op dak Bijenkorf plotseling weer gesloten

Slecht nieuws voor de schaatsliefhebbers: de glicebaan op het dak van de Bijenkorf in Rotterdam, die sinds vrijdag pas officieel open is, is dit weekend alweer gesloten door onvoorziene omstandigheden. Schaatsen op de baan, die gemaakt is van synthetisch ijs, blijkt namelijk nog niet helemaal goed te kunnen als het vriest.

De baan is voorzien van synthetisch ijs, dat eruitziet en aanvoelt als echt ijs, maar waar geen energie en water aan te pas komen. Alleen blijkt het duurzame ijs toch nog niet helemaal bestand te zijn tegen de vrieskou van de afgelopen dagen. "We zijn echt net open en er blijken nu toch nog wat meer preparaties nodig te zijn dan verwacht nu het zo koud is", legt Claudia Kasteel van de Bijenkorf uit. Kasteel verwacht dat de schaatsbaan na het weekend gewoon weer open kan. "En dan ook als het vriest", is de hoop. Iedereen die een ticket had gekocht voor dit weekend krijgt zijn geld terug en is welkom om op een andere dag te komen schaatsen. Lees ook dit premiumartikel van onze partner Geen geld thuis voor een kerstcadeautje? De Wensboom laat dromen toch in vervulling gaan

Onderdelen van luxe auto’s uit heel Europa staan in dit dorpje voor onderhoud: ‘Wat wij doen is uniek’ Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen