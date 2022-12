Fietser belandt in sloot en bevriest: ‘Vermoedelijk noodlottig ongeval’

Een man is zaterdagochtend overleden nadat hij met zijn fiets te water is geraakt in een sloot langs de Hossenbosdijk in Brielle. "Vermoedelijk is de man door de gladheid in het water gevallen met zijn fiets en bevroren", aldus een woordvoerder van de politie.

De politie vermoedt dat het gaat om een noodlottig ongeval. De forensische opsporing is ter plekke om sporenonderzoek te doen en heeft de omgeving afgezet met schermen. "We doen dat onderzoek om uit te sluiten dat het om iets anders gaat", zegt de woordvoerder. De Hossenbosdijk is daardoor momenteel afgesloten voor alle verkeer.

Het noodlottige ongeval gebeurde net na de rotonde. Het fietspad was daar ook rond het middaguur nog spekglad. Tussen het fietspad en de sloot, precies tegenover het gebouw van de scholengemeenschap Maerlant, zette de politie oranje-witte pilonnen neer. Ze geven de route aan waarlangs de fietser naar beneden is gegleden. In de bevroren sloot is een groot gat te zien.

De politie werd vanmorgen rond 9.30 uur gealarmeerd door een man die een persoon deels in het water en op het ijs zag liggen. De hulpdiensten rukten daarop in groten getale uit. Het is nog onduidelijk hoelang de man in het water heeft gelegen.

In de buurt van het fietspad staan geen huizen. In de snackbar, op zo'n 100 meter van de plek van het ongeval, is niets over het ongeval bekend. De politie wil de identiteit van het slachtoffer nog niet prijsgeven, omdat zijn familie nog niet is ingelicht, zegt de woordvoerder.

De Brielse locoburgemeester Robert van der Kooi zegt aan het begin van de middag op de hoogte te zijn gesteld van het drama. "De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. We leven mee met de nabestaanden", laat hij namens de gemeente weten.