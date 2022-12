Extreme drukte bij hulpdiensten door gladheid: ‘Blijf binnen als je niet naar buiten hoeft’

De ambulancedienst, spoedeisende hulp en de meldkamer zijn opgeschaald, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. "We liepen op een gegeven moment echt over. De wachtrijen liepen enorm op. Dus we hebben extra ambulances ingezet en meer plaatsen op de meldkamer vrijgemaakt. Ook is extra personeel ingeschakeld"