Vrouw (22) gewond bij steekincident in tram, 31-jarige man aangehouden

Een 22-jarige vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt toen een 31-jarige man bij een ruzie in een tram een mes trok. Tramreizigers in het centrum van Rotterdam waren getuigen van de ruzie en grepen in.

Ze haalden de twee uit elkaar, konden het mes afpakken en hielden de man in bedwang tot de agenten kwamen. De man, die uit Den Haag komt, is aangehouden. De vrouw liep verschillende snijwonden op en is daarvoor naar het ziekenhuis gebracht. Zij was goed aanspreekbaar na het incident. Het snelle ingrijpen van de omstanders heeft waarschijnlijk erger voorkomen, aldus de politie. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

