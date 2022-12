OM: ‘Jongen (16) uit Bergschenhoek hielp ontsnapte tbs’er bij poging om vrouw te doden'

De jongen zat al vast voor het helpen bij de ontsnapping van de tbs'er. Inmiddels denkt het Openbaar Ministerie (OM) ook dat de tiener een aandeel heeft gehad in het bloedbad dat de 31-jarige M. vlak na zijn vlucht aanrichtte. In Soest stak de man volgens de politie zijn partner neer.

Een woordvoerder van het OM bevestigt berichtgeving van Rijnmond over de uitbreiding van de verdenking tegen de jongen. Onduidelijk is wat zijn precieze rol zou zijn geweest.

M., die in tbs-kliniek De Pompestichting in Nijmegen verbleef, nam op 30 november de benen toen hij onder begeleiding naar een winkel in de buurt mocht. Hij wist aan zijn begeleider te ontkomen en stapte in een gereedstaande auto. In Soest stak hij vervolgens de vrouw neer.