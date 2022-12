Rotterdam Airport blijft toch binnen de geluidsnormen: ‘Maatregelen werken’

Rotterdam The Hague Airport is dit jaar toch binnen de vergunde geluidsnormen gebleven. In september bleek er nog sprake te zijn van een dreigende overschrijding, maar deze heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. De baansturing, waarbij vliegtuigen die landen bij oostenwind zich laten leiden in een richting die minder geluidsoverlast veroorzaakt, werkt goed.

Naast de baansturing is de luchthaven als aanvullende maatregel ook gestopt met het grootlesverkeer. Eerder konden business jets oefenen met vliegen op RTHA, maar daar is dit jaar een einde aan gekomen. Ook is de luchthaven strenger gaan hanteren op de uitgifte van slots. "Slotcoördinatie Nederland, ACNL, bepaalt met slots welke vliegtuigen hier mogen vliegen en welke niet. Soms kan het zijn dat een vliegtuigmaatschappij zo'n slot echter teruggeeft. Na de zomer hebben wij besloten dat wij deze slots niet opnieuw gaan vullen", legt Eveline van Eijsden van RTHA uit. Daardoor zijn er dit jaar op de luchthaven ruim 1600 minder commerciële vliegtuigen vetrokken en geland dan in 2019. De traumahelikopter is dit jaar echter wel meer gaan vliegen: RTHA ziet een stijging van 37 procent in vergelijking met 2019. De helikopters spelen dan ook een grote rol in het geluidsoverlast. Eerder meldde RTHA al niet precies te weten waarom de helikopters zoveel vaker uitrukken dan in 2019. "Maar als ze 's nachts vliegen, telt dat tien keer zo zwaar." Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner In de cel wist rapper Jack het zeker: ‘Voor mijn 35ste ben ik multimiljonair’

