Man (48) wordt gestoken bij vechtpartij in café, 53-jarige man aangehouden

Een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden na een steekincident, waarbij een 48-jarige man uit Capelle aan den IJssel gewond raakte. Het incident gebeurde rond 1.00 uur in een café op de 1e Middellandstraat in Rotterdam.

De politie kwam in eerste instantie af op een melding van een vechtpartij. Toen de agenten ter plekke kwamen en het tweetal zagen, bleek er echter ook gestoken te zijn. De verdachte probeerde nog weg te rennen, maar gaf uiteindelijk gehoor aan de politie. Het slachtoffer is voor behandeling van zijn verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar het incident. Lees ook dit premiumartikel van onze partner In de cel wist rapper Jack het zeker: ‘Voor mijn 35ste ben ik multimiljonair’

