Extra controles op woonellende rond Oost-Europese arbeidsmigranten

Rotterdam gaat op straatniveau controles uitvoeren naar woonmisstanden met Oost-Europese arbeidsmigranten. Zo moet veel meer woonellende worden opgespoord in wijken waar dat massaal speelt.

De gemeenteraad heeft het college donderdag opgeroepen daar een plan voor te maken. Controles vinden nu vooral plaats op basis van meldingen: dat heeft dit jaar pas 33 gevallen van overbewoning blootgelegd. Betrokkenen vermoeden dat dat minder dan het topje van de ijsberg is. "We weten dat er op grote schaal sprake is van misstanden", zegt Leefbaar Rotterdam-raadslid Simon Ceulemans.

Daarom stelde Ceulemans voor de controles uit te breiden met actieve controles op straatniveau in de wijken waar het vooral speelt. Dat zijn in de praktijk wijken als Carnisse, Tarwewijk en Oud-Mathenesse. Ceulemans stelde zijn voorstel op samen met de ChristenUnie, waarmee hij het doorgaans vooral oneens is over hoe met Oost-Europese arbeidsmigranten moet worden omgegaan. Toch vonden de partijen elkaar.

ChristenUnie maakt zich vooral zorgen om de erbarmelijke leefomstandigheden, Leefbaar gaat het vooral ook om de overlast voor omwonenden en de verloedering van wijken. "Het is mensonterend hoe arbeidsmigranten uitgeknepen worden voor een bed", zegt Robbert-Jan van de Werken (CU). "Daarom gaan we huisjesmelkers harder aanpakken. Gelukkig zijn we het daar van links tot rechts over eens." Het voorstel van de twee kreeg brede steun in de raad.

In Rotterdam wonen vele tienduizenden Oost-Europese arbeidsmigranten. Velen leven en werken in slechte omstandigheden. De gemeente heeft sinds 2020 een actieprogramma om de misstanden aan te pakken

Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte